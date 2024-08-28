Польша продолжает поиски "неизвестного воздушного объекта", залетевшего из Украины

В Польше третий день продолжаются поиски летательного аппарата – вероятно российского дрона, который мог залететь на территорию страны во время массированной атаки РФ по территории Украины 26 августа.

Об этом сообщило польское издание RMF24, пишет "Европейская правда".

Журналисты рассказали, что 27 августа прошел второй день поисков вероятно российского объекта, который накануне утром, как считают, вошел на территорию Польши и исчез с радаров.

Как отметило издание, более 100 военных польской армии прочесывали поля и рощи поселка Антонювка в коммуне Комарув-Осада, которая расположена в нескольких километрах от Тышовце, где начались поиски – удалось осмотреть 800 гектаров земли.

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По данным представителя Оперативного командования Вооруженных сил подполковник Яцека Горышевского, 27 августа польская армия искала объект ближе к Замостью, такое решение, по его словам, приняли после анализа радиолокационных записей и оценки возможной траектории полета объекта.

Отмечается, что поиски объекта возобновят 28 августа, а направление дальнейших действий зависит, в частности, от сообщений местных жителей. Впрочем, как отдельно отметил представитель польских Вооруженных сил, армия пока не получила никаких подобных свидетельств.

Как известно, после массированного обстрела Россией Украины утром 26 августа Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства "воздушным объектом", который предположительно был беспилотником-камикадзе.

Командующий оперативным командованием Вооруженных сил Польши Мацей Клиш сказал, что объект, который залетел из Украины, не сбили из-за атмосферных условий.

Польские СМИ со ссылкой на собеседников в армии сообщили, что там склоняются к версии о "Шахеде" и он пробыл в воздушном пространстве страны не менее 33 минут.