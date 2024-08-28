Розвідка Британії проаналізувала кар’єрний зліт племінниці Путіна

В огляді розвідки Великої Британії аналізується стрімке кар’єрне зростання Анни Цивільової – племінниці російського правителя Владіміра Путіна.

Відповідний огляд опублікований в X (Twitter) британського Міністерства оборони, повідомляє "Європейська правда".

Відомство нагадує, що Цивільова отримала посаду статс-секретаря Міністерства оборони Рф. При цьому вона зберегла за собою раніше отриману посаду заступниці міністра оборони.

Як статс-секретар Цивільова підноситься над рядовими заступниками міністра оборони (яких ще сім) і відповідає за відносини Міноборони із законодавчою владою та іншими урядовими органами, зазначає розвідка.

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До 2023 року Цивільова не мала жодного стосунку до оборонної тематики: вона здобула освіту психіатра, а потім заробила гроші в низці компаній, що займаються постачанням медикаментів.

У 2023 році вона стала головою державного фонду підтримки учасників "Захисники Вітчизни", який займався організацією добровільних пожертвувань на підтримку війни в Україні.

Цивільова одружена з міністром енергетики Росії Сергієм Цивільовим.

"Початкове призначення Цивільової в червні викликало приглушену критику з боку російської преси за кумівство, що стало випробуванням навіть для російської терпимості до корупційної практики. Існує реальна можливість того, що її подальше підвищення свідчить про зростання замкнутості російської еліти", – йдеться в огляді.

В одному з попередніх оглядів розвідка Британії зауважила, що попри заяви топпосадовців РФ про нібито готовність до переговорів, низка інших підтверджують, що у Росії насправді досі високий запит на досягнення початкових цілей Кремля щодо України.

Перед цим британська розвідка проаналізувала ситуацію з групою Вагнера і її лідерами через рік після загибелі її власника Євгенія Пригожина.