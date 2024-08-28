Разведка Британии проанализировала карьерный взлет племянницы Путина

В обзоре разведки Великобритании анализируется стремительный карьерный рост Анны Цивилевой – племянницы российского правителя Владимира Путина.

Соответствующий обзор опубликован в X (Twitter) британского Министерства обороны, сообщает "Европейская правда".

Ведомство напоминает, что Цивилева получила должность статс-секретаря Министерства обороны РФ. При этом она сохранила за собой ранее полученную должность заместителя министра обороны.

Как статс-секретарь Цивилева возвышается над рядовыми заместителями министра обороны (которых еще семь) и отвечает за отношения Минобороны с законодательной властью и другими правительственными органами, отмечает разведка.

Реклама:

До 2023 года Цивилева не имела никакого отношения к оборонной тематике: она получила образование психиатра, а затем заработала деньги в ряде компаний, занимающихся поставками медикаментов.

В 2023 году она стала главой государственного фонда поддержки "Защитники Отечества", который занимался организацией добровольных пожертвований в поддержку захватнической войны в Украине.

Гражданская замужем за министром энергетики России Сергеем Цивиловым.

"Первоначальное назначение Цивилевой в июне вызвало приглушенную критику со стороны российской прессы за кумовство, что стало испытанием даже для российской терпимости к коррупционной практике. Существует реальная возможность того, что ее дальнейшее повышение свидетельствует о росте замкнутости российской элиты", – говорится в обзоре.

В одном из предыдущих обзоров разведка Британии отметила, что несмотря на заявления топ-чиновников РФ о якобы готовности к переговорам, ряд других подтверждают, что в России на самом деле до сих пор высокий запрос на достижение первоначальных целей Кремля в отношении Украины.

Перед этим британская разведка проанализировала ситуацию с группой Вагнера и ее лидерами через год после гибели Евгения Пригожина.