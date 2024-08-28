Прем’єр Британії розповів про очікування від великої угоди з Німеччиною

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, оголошуючи про нову велику угоду з Німеччиною, заявив, що вона свідчить "про глибину і потенціал наших відносин".

Як повідомляє "Європейська правда", про це британський прем’єр сказав під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, його цитує The Guardian.

Стармер висловив сподівання, що нова угода стане поштовхом для торговельних відносин між Британією та Німеччиною.

"Німеччина, безумовно, вже є другим за величиною торговельним партнером Великої Британії у світі, і завдяки цьому є шанс створити робочі місця тут і у Великій Британії. І забезпечити найцінніше для обох наших країн – економічне зростання", – зазначив британський прем’єр.

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Він сподівається, що угода буде узгоджена до кінця року.

"Як показує сьогоднішній день, Британія може просувати свої інтереси набагато ефективніше, коли ми працюємо з друзями і партнерами. Цей договір є частиною ширшого перезавантаження, заснованого на новому дусі співробітництва з нашим спільним розумінням того, що він буде розвиватися швидкими темпами, і що ми сподіваємося узгодити його до кінця року", – підкреслив Стармер.

За його словами, Британія і Німеччина "вже мають неймовірні відносини" і нагадав про взаємні інвестиції, обсяг яких складає мільярди.

"Тисячі й тисячі робочих місць підтримуються завдяки торгівлі, і щороку мільйони людей подорожують між нашими країнами, обмінюючись ідеями, співпрацюючи, створюючи та налагоджуючи зв'язки. Але сьогодні ми будуємо на цьому нове світле майбутнє британсько-німецьких відносин, двох великих країн, зближених як ніколи раніше", – сказав очільник британського уряду.

Угода про партнерство в оборонній сфері може нагадувати угоду між Лондоном і Парижем, укладену в Ланкастерському домі у 2010 році. Перемовини будуть тривати орієнтовно наступні пів року з метою фіналізувати угоду на початку 2025 року та підписати спільну декларацію влітку 2025 року.

Раніше Стармер заявив, що для "відновлення" Британії після попереднього уряду знадобиться багато часу, та попередив, що "справи погіршаться, перш ніж покращитися".

Як повідомляли, Британія витратить $13,9 млн на підготовку до нових перевірок на кордоні з ЄС після Brexit.