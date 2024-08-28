Премьер Британии рассказал об ожиданиях от большого договора с Германией

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, объявляя о новом крупном экономико-оборонном соглашении с Германией, заявил, что оно свидетельствует "о глубине и потенциале наших отношений".

Как сообщает "Европейская правда", об этом британский премьер сказал во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, его цитирует The Guardian.

Стармер выразил надежду, что новое соглашение станет толчком для торговых отношений между Британией и Германией.

"Германия, безусловно, уже является вторым по величине торговым партнером Великобритании в мире, и благодаря этому есть шанс создать рабочие места здесь и в Великобритании. И обеспечить самое ценное для обеих наших стран – экономический рост", – отметил британский премьер.

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Он надеется, что соглашение будет согласовано до конца года.

"Как показывает сегодняшний день, Британия может продвигать свои интересы гораздо эффективнее, когда мы работаем с друзьями и партнерами. Этот договор является частью более широкой перезагрузки, основанной на новом духе сотрудничества с нашим общим пониманием того, что он будет развиваться быстрыми темпами, и что мы надеемся согласовать его до конца года", – подчеркнул Стармер.

По его словам, Британия и Германия "уже имеют невероятные отношения" и напомнил о взаимных инвестициях, объем которых составляет миллиарды.

"Тысячи и тысячи рабочих мест поддерживаются благодаря торговле, и каждый год миллионы людей путешествуют между нашими странами, обмениваясь идеями, сотрудничая, создавая и налаживая связи. Но сегодня мы строим на этом новое светлое будущее британско-немецких отношений, двух великих стран, сближенных как никогда раньше", – сказал глава британского правительства.

Соглашение о партнерстве может напоминать соглашение между Лондоном и Парижем, заключенное в Ланкастерском доме в 2010 году. Переговоры будут продолжаться ориентировочно следующие полгода с целью финализировать соглашение в начале 2025 года и подписать совместную декларацию летом 2025 года.

Ранее Стармер заявил, что для "восстановления" Британии после предыдущего правительства понадобится много времени, и предупредил, что "дела ухудшатся, прежде чем улучшиться".

Как сообщалось, Британия потратит $13,9 млн на подготовку к новым проверкам на границе с ЕС после Brexit.