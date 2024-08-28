Швеція обмірковує розміщення своїх військ у Фінляндії в межах місії НАТО

Шведський міністр закордонних справ Тобіас Більстрьом підтвердив, що Швеція розглядає можливу участь у місії НАТО, що передбачатиме військову присутність у Фінляндії, але остаточного рішення поки не ухвалила.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Helsingin Sanomat, Більстрьом сказав на пресконференції в Гельсінкі.

За словами голови МЗС Швеції, його країна розглядає участь в операції Альянсу з військовою присутністю у Фінляндії, й це питання перебуває на стадії підготовки.

Більстрьом зазначив, що у шведському уряді "в принципі є позитивне ставлення" до цієї ідеї, але деталі коментувати він відмовився.

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Водночас посадовець зазначив, що Фінляндія та Швеція вже вкрай тісно співпрацюють у галузі оборони, а після вступу Фінляндії в НАТО ця співпраця лише посилилась та посилила стабільність у регіоні.

Минулого тижня Фінляндія офіційно підтвердила, що веде пере переговори з кількома країнами-членами Північноатлантичного альянсу про розгортання їхніх військ на фінській території.

У Гельсінкі очікують, що дискусії стосовно цього питання триватимуть восени та взимку, а наступна зустріч міністрів оборони країн НАТО, де може бути ухвалене рішення, відбудеться в лютому 2025 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Фінляндії базуватиметься штаб сухопутних військ НАТО.