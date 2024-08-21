Фінляндія веде переговори із союзниками НАТО про розміщення їхніх військ

Фінляндія веде пере переговори з кількома країнами – членами Північноатлантичного Альянсу про розгортання їхніх військ на фінській території.

Про це розповів міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

На засіданні міністрів фінської урядової коаліції Хяккянен підтвердив, що ведуться переговори про присутність сухопутних сил НАТО у Фінляндії.

"Ми не коментуємо публічно ці переговори з боку оборонного відомства. Вони ведуться з низкою різних країн. Ми ведемо переговори про те, які країни могли б надати певні силові структури для забезпечення безпеки Фінляндії", – пояснив він.

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Голова фінського Міноборони відмовився говорити, які саме держави можуть розмістити свої війська в його країні, але не став заперечувати, що може йтись про Швецію чи Норвегію.

Він також підкреслив, що присутність сил інших країн НАТО у Фінляндії пов’язана не з безпосереднім військовим протистоянням, а із ситуацією, коли "існує напружена атмосфера".

Крім того, запевнив Хяккянен, сили союзників по Альянсу перебуватимуть у Фінляндії не на постійній основі.

Міністр додав, що дискусії стосовно цього питання триватимуть восени та взимку, а наступна зустріч міністрів оборони країн НАТО, де може бути ухвалене рішення, відбудеться в лютому 2025 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Фінляндії базуватиметься штаб сухопутних військ НАТО.

Крім того, Фінляндія почала зберігати частину своїх військових запасів на території Норвегії та планує таку ж співпрацю зі Швецією.