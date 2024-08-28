Як чергова брудна кампанія Фіцо може розколоти опозицію і збити протести в Словаччині

Політичне протистояння у Словаччині виходить на новий рівень.

У Братиславі останніми тижнями відбуваються багатотисячні антиурядові протести, які були викликані незрозумілими кадровими рішеннями у сфері культури.

Щоб скомпрометувати їх, прем’єр країни Роберт Фіцо намагається представити протести як захист представником опозиції, віцеспікером парламенту Міхалом Шимечкою комерційних інтересів своїх родичів.

Фіцо оголосив, що готує подання на звільнення представника опозиції з посади.

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Про те, як словацький прем’єр намагається розколоти опозицію і збити протестні настрої, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Брудний прийом Роберта Фіцо: як словацька влада посилила тиск на опозицію. Далі – стислий її виклад.

Менш ніж за рік роботи нинішнього уряду Роберта Фіцо у Словаччині пройшли декілька хвиль антивладних протестів. Проте останні були досить незвичними.

Незвичною була причина протесту – мітингувальники вимагали скасувати останні кадрові рішення міністерки культури Мартіни Шимковичової, зокрема звільнення керівників Словацького національного театру та національної галереї.

Шимковичова має найвищий рівень недовіри з усіх діючих міністрів.

Тож не дивно, що кадрові рішення Шимковичової викликали різкі протести не лише у творчих колах, але й у суспільстві. І це вже стало проблемою безпосередньо для Роберта Фіцо.

І відповіддю словацького прем’єра стала вкрай брудна кампанія проти родичів лідера провідної опозиційної партії "Прогресивна Словаччина", віцеспікера парламенту Міхала Шимечка.

Справа в тому, що дід політика Мілан Шимечка був відомим словацьким політичним філософом. Його ім’я носить спеціальний фонд, завданням якого є "підтримка розвитку демократії, культури, гуманності та громадянського суспільства в дусі філософської спадщини Мілана Шимечки".

У Фіцо намагаються переконати: оскільки Фонд Мілана Шимечки раніше отримував грантове фінансування від уряду, зміна голови Мінкульту (відповідно, і зміна пріоритетів міністерства) створюють фінансові проблеми для близьких родичів нинішнього голови "Прогресивної Словаччини".

Дядько Міхала Шимечки входить у наглядову раду цього фонду. А на додачу – певний час із фондом співпрацювали мати політика та його партнерка.

І хоча абсурдність цих звинувачень зрозуміла всім, хто хоч трохи мав справу з роботою NGO, в уряді намагаються скористатися ситуацією на повну.

Отже, в уряді намагаються подати всі протести проти дій Мартіни Шимковичової як зрежисований Міхалом Шимечкою тиск, метою якого є захист фінансових інтересів його родичів.

Та стратегія Фіцо полягає не тільки у тому, щоб за допомогою брудних звинувачень збити протестний настрій. В уряді роблять ставку на розкол опозиції – і мають високі шанси на успіх.

Лідер партії SaS Броніслав Грьолінг заявив, що у разі звільнення Шимечки всі представники опозиції у керівництві парламенту – а це 16 голів та заступників голів парламентських комітетів – мають звільнити свої посади.

Такий крок здатний заблокувати роботу парламенту, що може бути потужним інструментом тиску на владу.

За даними словацьких ЗМІ, опозиційні партії не підтримали план Грьолінга. А це означає, що брудний прийом Роберта Фіцо може принести подвійний успіх.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Брудний прийом Роберта Фіцо: як словацька влада посилила тиск на опозицію.