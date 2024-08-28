Как очередная грязная кампания Фицо может расколоть оппозицию и сбить протесты в Словакии

Политическое противостояние в Словакии выходит на новый уровень.

В Братиславе в последние недели проходят многотысячные антиправительственные протесты, которые были вызваны непонятными кадровыми решениями в сфере культуры.

Чтобы скомпрометировать их, премьер страны Роберт Фицо пытается представить протесты как защиту представителем оппозиции, вице-спикером парламента Михалом Шимечкой коммерческих интересов своих родственников.

Фицо объявил, что готовит представление на увольнение представителя оппозиции с должности.

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О том, как словацкий премьер пытается расколоть оппозицию и сбить протестные настроения, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Грязный прием Роберта Фицо: как словацкие власти усилили давление на оппозицию. Далее – краткое ее изложение.

Менее чем за год работы нынешнего правительства Роберта Фицо в Словакии прошли несколько волн антиправительственных протестов. Однако последние были довольно необычными.

Необычной была причина протеста – митингующие требовали отменить последние кадровые решения министра культуры Мартины Шимковичовой, в частности увольнение руководителей Словацкого национального театра и национальной галереи.

Шимковичова имеет самый высокий уровень недоверия из всех действующих министров.

Неудивительно, что кадровые решения Шимковичовой вызвали резкие протесты не только в творческих кругах, но и в обществе. И это уже стало проблемой непосредственно для Роберта Фицо.

Ответом словацкого премьера стала крайне грязная кампания против родственников лидера ведущей оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия", вице-спикера парламента Михала Шимечки.

Дело в том, что дед политика Милан Шимечка был известным словацким политическим философом. Его имя носит специальный фонд, задачей которого является "поддержка развития демократии, культуры, гуманности и гражданского общества в духе философского наследия Милана Шимечки".

У Фицо пытаются убедить: поскольку Фонд Милана Шимечки ранее получал грантовое финансирование от правительства, смена главы Минкульта (соответственно, и смена приоритетов министерства) создают финансовые проблемы для близких родственников нынешнего главы "Прогрессивной Словакии".

Дядя Михала Шимечки входит в наблюдательный совет этого фонда. А в придачу – некоторое время с фондом сотрудничали мать политика и его партнерша.

И хотя абсурдность этих обвинений понятна всем, кто хоть немного имел дело с работой NGO, в правительстве пытаются воспользоваться ситуацией по полной.

Итак, в правительстве пытаются подать все протесты против действий Мартины Шимковичовой как срежиссированное Михалом Шимечкой давление, целью которого является защита финансовых интересов его родственников.

Но стратегия Фицо заключается не только в том, чтобы с помощью грязных обвинений сбить протестное настроение. В правительстве делают ставку на раскол оппозиции – и имеют высокие шансы на успех.

Лидер партии SaS Бронислав Грёлинг заявил, что в случае увольнения Шимечки все представители оппозиции в руководстве парламента – а это 16 председателей и заместителей председателей парламентских комитетов – должны освободить свои должности.

Такой шаг способен заблокировать работу парламента, что может быть мощным инструментом давления на власть.

Но, по данным словацких СМИ, оппозиционные партии не поддержали план Грёлинга. А это значит, что грязный прием Роберта Фицо может принести двойной успех.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Грязный прием Роберта Фицо: как словацкие власти усилили давление на оппозицию.