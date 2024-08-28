Туск: Ми досі не знаємо, чи справді в Польщу залетів російський дрон

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск стверджує, що у Варшави поки що немає 100-відсоткової впевненості, що невідомий об’єкт порушив повітряний простір країни під час масованого російського обстрілу України в понеділок, 26 серпня.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Туска цитує Rzeczpospolita.

За словами прем’єра Польщі, інцидент із безпілотником, який міг пролетіти над Польщею 26 серпня, досі визначають як "імовірний", оскільки влада не має "жодних підтверджень", що це сталось.

"Майже 400 солдатів 24 години на добу шукають будь-які ознаки безпілотника або двох безпілотників, як дехто каже, але поки що немає 100-відсоткової впевненості, що вони вторглися в польський повітряний простір", – говорить Туск.

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"Ми не знаємо, чиї вони були. Якщо вони взагалі були", – додав голова польського уряду.

Як відомо, після масованого обстрілу Росією України вранці 26 серпня Польща заявила про порушення її повітряного простору "повітряним об’єктом", який імовірно був безпілотником-камікадзе.

Командувач оперативного командування Збройних сил Польщі Мацей Кліш сказав, що об’єкт, який залетів з України, не збили через атмосферні умови.

Польські ЗМІ з посиланням на співрозмовників в армії повідомили, що там схиляються до версії про "Шахед" і він пробув у повітряному просторі країни щонайменше 33 хвилини.