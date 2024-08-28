Туск: Мы до сих пор не знаем, действительно ли в Польшу залетел российский дрон

Польский премьер-министр Дональд Туск утверждает, что у Варшавы пока нет 100-процентной уверенности, что неизвестный объект нарушил воздушное пространство страны во время массированного российского обстрела Украины в понедельник, 26 августа.

Как сообщает "Европейская правда", слова Туска цитирует Rzeczpospolita.

По словам премьера Польши, инцидент с беспилотником, который мог пролететь над Польшей 26 августа, до сих пор определяют как "вероятный", поскольку у властей нет "никаких подтверждений", что это произошло.

"Почти 400 солдат 24 часа в сутки ищут любые признаки беспилотника или двух беспилотников, как некоторые говорят, но пока нет 100-процентной уверенности, что они вторглись в польское воздушное пространство", – говорит Туск.

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"Мы не знаем, чьи они были. Если они вообще были", – добавил глава польского правительства.

Как известно, после массированного обстрела Россией Украины утром 26 августа Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства "воздушным объектом", который предположительно был беспилотником-камикадзе.

Командующий оперативным командованием Вооруженных сил Польши Мацей Клиш сказал, что объект, который залетел из Украины, не сбили из-за атмосферных условий.

Польские СМИ со ссылкой на собеседников в армии сообщили, что там склоняются к версии о "Шахеде" и он пробыл в воздушном пространстве страны не менее 33 минут.