Команда зі стратегічних комунікацій уряду Естонії вирішила шукати до свого складу ще двох експертів у зв’язку з поширенням технологій штучного інтелекту і їхнього використання у тому числі для кампаній дезінформації.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

У Державній канцелярії розповіли, що хочуть знайти у Стратком двох додаткових експертів-фахівців зі штучного інтелекту і просять для цього додаткове фінансування.

"У зв’язку з розвитком штучного інтелекту масштаби та об’єм маніпуляцій інформацією суттєво зросли. У ситуації, коли Поліція безпеки виявила декілька операцій впливу і спроби втручатися у функціонування нашої демократії підбурюванням страхів у суспільстві, ми відчуваємо явну необхідність уможливити моніторинг, ідентифікацію та аналіз операцій впливу та кампаній дезінформації", – зазначили в офісі урядових комунікацій.

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Серед іншого, зафіксовані операції впливу працюють з такими темами, як переведення освіти на естонську мову, зміцнення обороноздатності Естонії, міжнародна репутація країни.

Додаткові 145 тисяч євро фінансування хочуть спрямувати на найм фахівців для страткому, підготовку експертів та придбання необхідного програмного забезпечення.

За інформацією ЗМІ, розвідка Британії також хоче створити "лабораторію" аналізу загроз, пов’язаних з технологіями ШІ.

Нагадаємо, у ЄС з 1 серпня набув чинності закон про штучний інтелект, який називають першим подібним регуляторним документом у світі.