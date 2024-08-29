Стратком Эстонии из-за развития ИИ ищет экспертов для противодействия дезинформации

Команда по стратегическим коммуникациям правительства Эстонии решила искать в свой состав еще двух экспертов в связи с распространением технологий искусственного интеллекта и их использования в том числе для кампаний дезинформации.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

В Государственной канцелярии рассказали, что хотят найти в Стратком двух дополнительных экспертов-специалистов по искусственному интеллекту и просят для этого дополнительное финансирование.

"В связи с развитием искусственного интеллекта масштабы и объем манипуляций информацией существенно выросли. В ситуации, когда Полиция безопасности обнаружила несколько операций влияния и попытки вмешиваться в функционирование нашей демократии подстрекательством страхов в обществе, мы чувствуем явную необходимость сделать возможными мониторинг, идентификацию и анализ операций влияния и кампаний дезинформации", – отметили в офисе правительственных коммуникаций.

Реклама:

Среди прочего, зафиксированные операции влияния работают с такими темами, как перевод образования на эстонский язык, укрепление обороноспособности Эстонии, международная репутация страны.

Дополнительные 145 тысяч евро финансирования хотят направить на найм специалистов для страткома, подготовку экспертов и приобретение необходимого программного обеспечения.

По информации СМИ, разведка Британии также хочет создать "лабораторию" анализа угроз, связанных с технологиями ИИ.

Напомним, в ЕС с 1 августа вступил в силу закон об искусственном интеллекте, который называют первым подобным регуляторным документом в мире.