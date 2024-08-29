У Словаччині за пограбування судитимуть фаната Путіна, який торік плавав з Естонії в Росію

Словак, який минулого року приплив до Росії, пограбував квітковий магазин у словацькому місті Кошице з ножем у руці, йому загрожує від семи до дванадцяти років ув'язнення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

Ян Мазак, який у травні минулого року переплив річку Нарва з Естонії до Росії в неопрені та з надувним кільцем, минулого тижня пограбував квітковий магазин у Кошице з ножем у руці.

Мазак вкрав 250 євро (6 260 крон) з квіткового магазину на вулиці Коменського. Він підійшов до продавчині і приставив ніж до її живота.

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На основі записів з камер спостереження поліція встановила особу злочинця, і його заарештували того ж дня. Суд залишив чоловіка під вартою.

У травні минулого року Мазак зібрав свої речі в рюкзак, одягнув гідрокостюм і переплив на надувному кільці прикордонну річку Нарва з Естонії в Росію. На російському березі його затримала російська Федеральна служба безпеки (ФСБ).

За даними ФСБ, він порушив російське законодавство, за що йому загрожує до шести років позбавлення волі. "Прикордонне управління порушило кримінальну справу за статтею про незаконний перетин державного кордону Російської Федерації", – йдеться в тодішній заяві ФСБ.

Після арешту Мазак заявив, що ніколи не був у Росії і хотів переїхати до Росії ще у 2015 році. Він стверджував, що є музичним композитором і присвятив одну зі своїх композицій лідеру РФ Владіміру Путіну. Мазак критикував Європейський Союз, завищення цін і пропаганду ЛГБТІ в західному світі.

Врешті-решт словак відбувся штрафом у 200 євро (5 000 крон) і поліція супроводжувала його до кордону з Естонією. Потім він повернувся до Словаччини.

Нагадаємо, після оголошення в Росії мобілізації, естонські прикордонники затримали чоловіка, який втік з РФ в Естонію на SUP-дошці.