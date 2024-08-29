В Словакии за ограбление будут судить фаната Путина, который в прошлом году плавал из Эстонии в Россию

Словак, который в прошлом году приплыл в Россию, ограбил цветочный магазин в словацком городе Кошице с ножом в руке, ему грозит от семи до двенадцати лет заключения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Novinky.

Ян Мазак, который в мае прошлого года переплыл реку Нарва из Эстонии в Россию в неопрене и с надувным кольцом, на прошлой неделе ограбил цветочный магазин в Кошице с ножом в руке.

Мазак украл 250 евро (6 260 крон) из цветочного магазина на улице Коменского. Он подошел к продавщице и приставил нож к ее животу.

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На основе записей с камер наблюдения полиция установила личность преступника, и его арестовали в тот же день. Суд оставил мужчину под стражей.

В мае прошлого года Мазак собрал свои вещи в рюкзак, надел гидрокостюм и переплыл на надувном кольце пограничную реку Нарва из Эстонии в Россию. На российском берегу его задержала российская Федеральная служба безопасности (ФСБ).

По данным ФСБ, он нарушил российское законодательство, за что ему грозит до шести лет лишения свободы. "Пограничное управление возбудило уголовное дело по статье о незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации", – говорится в тогдашнем заявлении ФСБ.

После ареста Мазак заявил, что никогда не был в России и хотел переехать в Россию еще в 2015 году. Он утверждал, что является музыкальным композитором и посвятил одну из своих композиций лидеру РФ Владимиру Путину. Мазак критиковал Европейский Союз, завышение цен и пропаганду ЛГБТИ в западном мире.

В конце концов словак отделался штрафом в 200 евро (5 000 крон) и полиция сопровождала его до границы с Эстонией. Затем он вернулся в Словакию.

Напомним, после объявления в России мобилизации, эстонские пограничники задержали мужчину, который бежал из РФ в Эстонию на SUP-дошке.