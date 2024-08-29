Чому Азербайджан "образився" на Захід і до якої межі дійде його співпраця з РФ
Новини — Четвер, 29 серпня 2024, 18:00 —
19 серпня лідер РФ Владімір Путін відвідав Азербайджан – країну, яка включена Києвом до переліку своїх стратегічних союзників.
Азербайджанська сторона підкреслює знаковий характер візиту Путіна та його найвищий дипломатичний статус. З точки зору Баку, цим візитом очільник Кремля остаточно визнав нову реальність на Південному Кавказі і засвідчив, що він на боці переможця.
Про те, якої зовнішньої політики притримується Азербайджан, у тому числі щодо України, читайте в статті заступника директора Центру близькосхідних досліджень Сергія Данилова Обійми з Путіним, партнерство з Україною: який зовнішній курс обрав Азербайджан. Далі – стислий її виклад.
Найбільший резонанс в українському сегменті соціальних мереж викликало повідомлення, що під час візиту оголошено про плани розширення співпраці азербайджанської державної нафтової компанії SOCAR із "Газпромом".
Гостра реакція Азербайджану на антисокарівську кампанію в українських сегментах соцмереж дозволила побачити певні межі, які у Баку не готові переступати.
Зокрема, у Баку бояться проєктів з Росією, які не отримають схвалення Єврокомісії і потенційно можуть зашкодити розширенню ринку азербайджанського газу в ЄС. Тому применшують значення ймовірних газових оборудок з "Газпромом".
Та найбільше у Баку обурюються звинуваченням у фінансуванні війни проти України.
Водночас у Баку солодко посміхаються Путіну і просувають "Серединний коридор", який передбачає логістичні маршрути, фактично альтернативні до російського напрямку.
А ще – Баку інтенсивно шукає союзників у регіоні і намагаються пришвидшити інтеграційні процеси з країнами Центральної Азії, щоб таким чином збільшити свою участь у світовій торгівлі і транзиті, що потенційно має позитивно вплинути на безпеку країни.
Крім того, країна не полишає спроб покращити відносини з Вашингтоном і країнами Європи.
Однак в Азербайджані вважають, що найвигіднішим союзником для їхньої країни є саме слабка Росія.
А слабкість, яку демонструє Захід на багатьох прикладах, від Саудівської Аравії, Ірану і до Росії, створює відчуття вікна можливостей.
В Баку щиро і справедливо обурюються тим, що їхня законна боротьба за відновлення територіальної цілісності не знаходить підтримки.
А образа на Захід добре лягає на загальне антизахідне медійне поле в країні і в усьому регіоні.
Як наслідок, від азербайджанських експертів усе частіше можна почути про суверенітет і суб’єктність своєї країни. При цьому під суверенітетом розуміється насамперед свобода від впливів країн Заходу на рішення уряду Азербайджану.
Таку політику в Баку називають багатовекторною, яка єдино можлива для країни в поточних геополітичних умовах.
Картина світу, створена азербайджанськими елітами, близька до російської концепції суверенітету.
І це рано чи пізно почне впливати на азербайджанське сприйняття України і російсько-української війни.
Однак зараз симпатії азербайджанців безперечно на боці України, про що не забувають нагадувати коментатори в Азербайджані.
Разом з тим від початку повномасштабної війни підтримка Баку обмежилася переважно риторичним рівнем. І не проявилася навіть у голосуванні на Генасамблеї ООН.
І цьому не слід дивуватися. В країні вільно працюють російські пропагандисти. А ще звучить теза про те, що Україна не зробила всього, що могла, для Азербайджану, коли 20% його території було окуповано вірменами.
Але саме український опір подарував азербайджанському президенту Ільхаму Алієву слабку Росію.
Докладніше – в матеріалі Сергія Данилова Обійми з Путіним, партнерство з Україною: який зовнішній курс обрав Азербайджан.