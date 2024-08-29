Почему Азербайджан "обиделся" на Запад и до какого предела дойдет его сотрудничество с РФ

19 августа лидер РФ Владимир Путин посетил Азербайджан – страну, которая включена Киевом в перечень своих стратегических союзников.

Азербайджанская сторона подчеркивает знаковый характер визита Путина и его высочайший дипломатический статус. С точки зрения Баку, этим визитом глава Кремля окончательно признал новую реальность на Южном Кавказе и показал, что он на стороне победителя.

О том, какой внешней политики придерживается Азербайджан, в том числе в отношении Украины, читайте в статье заместителя директора Центра ближневосточных исследований Сергея Данилова Объятия с Путиным, партнерство с Украиной: какой внешний курс выбрал Азербайджан. Далее – краткое ее изложение.

Наибольший резонанс в украинском сегменте социальных сетей вызвало сообщение, что во время визита объявлено о планах расширения сотрудничества азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR с "Газпромом".

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Острая реакция Азербайджана на антисокаровскую кампанию в украинских сегментах соцсетей позволила увидеть определенные границы, которые в Баку не готовы переступать.

В частности, в Баку боятся проектов с Россией, которые не получат одобрения Еврокомиссии и потенциально могут повредить расширению рынка азербайджанского газа в ЕС. Поэтому преуменьшают значение вероятных газовых сделок с "Газпромом".

Но больше всего в Баку возмущаются обвинением в финансировании войны против Украины.

В то же время в Баку сладко улыбаются Путину и продвигают "Срединный коридор", который предусматривает логистические маршруты, фактически альтернативные российскому направлению.

А еще – Баку интенсивно ищет союзников в регионе и пытается ускорить интеграционные процессы со странами Центральной Азии, чтобы таким образом увеличить свое участие в мировой торговле и транзите, что потенциально должно положительно повлиять на безопасность страны.

Кроме того, страна не оставляет попыток улучшить отношения с Вашингтоном и странами Европы.

Однако в Азербайджане считают, что самым выгодным союзником для их страны является именно слабая Россия.

А слабость, которую демонстрирует Запад на многих примерах, от Саудовской Аравии, Ирана и до России, создает ощущение окна возможностей.

В Баку искренне и справедливо возмущаются тем, что их законная борьба за восстановление территориальной целостности не находит поддержки.

А обида на Запад хорошо ложится на общее антизападное медийное поле в стране и во всем регионе.

Как следствие, от азербайджанских экспертов все чаще можно услышать о суверенитете и субъектности своей страны. При этом под суверенитетом понимается прежде всего свобода от влияния стран Запада на решения правительства Азербайджана.

Такую политику в Баку называют многовекторной, которая единственно возможна для страны в текущих геополитических условиях.

Картина мира, созданная азербайджанскими элитами, близка к российской концепции суверенитета.

И это рано или поздно начнет влиять на азербайджанское восприятие Украины и российско-украинской войны.

Однако сейчас симпатии азербайджанцев бесспорно на стороне Украины, о чем не забывают напоминать комментаторы в Азербайджане.

Вместе с тем с начала полномасштабной войны поддержка Баку ограничилась преимущественно риторическим уровнем. И не проявилась даже в голосовании на Генассамблее ООН.

И этому не следует удивляться. В стране свободно работают российские пропагандисты. А еще звучит тезис о том, что Украина не сделала всего, что могла, для Азербайджана, когда 20% его территории было оккупировано армянами.

Но именно украинское сопротивление подарило азербайджанскому президенту Ильхаму Алиеву слабую Россию.

Подробнее – в материале Сергея Данилова Объятия с Путиным, партнерство с Украиной: какой внешний курс выбрал Азербайджан.