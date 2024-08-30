Армія США замовила ракети Javelin на $1,3 млрд

Армія США уклала з Javelin Joint Venture (JV) контракт на 2024 фінансовий рік на виробництво ракет Javelin і пов'язаного з ними обладнання і послуг загальною вартістю 1,3 мільярда доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу корпорації RTX.

Контракт стане найбільшим на виробництво Javelin на сьогодні.

Він передбачає закупівлю систем озброєнь Javelin і виробничу підтримку для армії США.

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"Зараз, як ніколи раніше, Javelin визнаний найефективнішою, перевіреною в боях протитанковою системою озброєнь у світі", – сказав Енді Амаро, директор програми Javelin в компанії Raytheon, яка входить до групи компаній RTX.

Контракт також передбачає поставку понад 4 тисяч Javelin для поповнення запасів, відправлених в Україну.

Наразі виробник має понад 25 міжнародних замовників.

Загалом на сьогодні було вироблено понад 50 тисяч ракет Javelin і понад 12 тисяч командних пускових установок багаторазового використання.

Раніше повідомляли, що Держдеп США схвалив можливий продаж урядові Німеччини ракет підвищеної дальності Patriot та пов'язаного з ними обладнання орієнтовною вартістю 5 млрд доларів США.

Перед цим компанія Raytheon, що входить до складу корпорації RTX, отримала від Агентства НАТО з підтримки і постачання (NSPA) контракт на постачання Німеччині ракет Patriot GEM-T вартістю 478 млн доларів.