Німеччина отримає ракети для Patriot на $478 млн замість переданих Україні

Компанія Raytheon, що входить до складу корпорації RTX, отримала від Агентства НАТО з підтримки і постачання (NSPA) контракт на постачання Німеччині ракет Patriot GEM-T вартістю 478 мільйонів доларів.

Про це повідомила пресслужба RTX, пише "Європейська правда".

Ракети вартістю 478 мільйонів доларів Німеччина отримає на заміну тих, які вона передала Україні.

Згідно з повідомленням, Данія, Нідерланди та Норвегія погодилися взяти участь у фінансуванні цієї закупівлі.

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"Наші клієнти вже усвідомлюють переваги комплексних багатонаціональних закупівель ракет Patriot через NSPA, в тому числі економічну доступність і попередньо узгоджену контрактну структуру, яка скорочує терміни закупівлі, – сказав Том Лаліберті, президент підрозділу систем наземної і протиповітряної оборони компанії Raytheon.

GEM-T, перехоплювач ракет Patriot Advanced Capability 2 (PAC-2), вдосконалений для ураження тактичних балістичних ракет, є головним засобом ураження перевіреної в боях системи протиповітряної і протиракетної оборони Patriot.

У липні ЗМІ повідомляли, що план США щодо збільшення на японських заводах виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, які поставляють Україні, має проблеми через дефіцит критично важливого компонента, що виробляє компанія Boeing.

Як повідомлялось, під час відкриття саміту НАТО у липні президент США Джо Байден оголосив про постачання Україні п'яти систем ППО, зокрема Patriot.

Деталі у статті: Байден порахував "Патріотів": яку ППО отримає Україна та чи закриє небо допомога від США.