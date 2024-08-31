Спікер Сейму Польщі: Розбіжності з Україною щодо історії будуть і після її вступу в ЄС

Маршалок (спікер) польського Сейму Шимон Головня вважає, що дискусії Варшави та Києва стосовно спільної історії триватимуть і після того, як Україна стане членом Європейського Союзу.

Про це він сказав у суботу, 31 серпня, на безпековій конференції Globsec у Празі у відповідь на питання "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

Головня наголосив, що Україна має бути членом ЄС "попри ті чи інші речі".

"Але ми і надалі матимемо деякі розбіжності між нами і українцями щодо Волині, щодо нашої історії. Там ми матимемо їх, і ми обговорюватимемо їх і надалі, але вже у безпечній екосистемі Євросоюзу", – додав польський політик.

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В останні дні між Києвом та Варшавою розгорілась суперечка через слова голови МЗС Дмитра Кулеби про примусове виселення українців у межах операції "Вісла" з "українських територій".

Після обурення польських політиків українське зовнішньополітичне відомство пояснило слова Кулеби.

Тим не менш, їх розкритикував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, заявивши, що Україна не стане членом ЄС без згоди його країни, а щоб отримати таку згоду, потрібно відповідати стандартам, зокрема культурно-політичним.

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