Спикер Сейма Польши: Разногласия с Украиной по истории будут и после ее вступления в ЕС

Маршалок (спикер) польского Сейма Шимон Головня считает, что дискуссии Варшавы и Киева относительно общей истории будут продолжаться и после того, как Украина станет членом Европейского Союза.

Об этом он сказал в субботу, 31 августа, на конференции по безопасности Globsec в Праге в ответ на вопрос "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

Головня подчеркнул, что Украина должна быть членом ЕС "несмотря на те или иные вещи".

"Но мы и в дальнейшем будем иметь некоторые разногласия между нами и украинцами по Волыни, по нашей истории. Там мы будем иметь их, и мы будем обсуждать их и в дальнейшем, но уже в безопасной экосистеме Евросоюза", – добавил польский политик.

Реклама:

В последние дни между Киевом и Варшавой разгорелся спор из-за слов главы МИД Дмитрия Кулебы о принудительном выселении украинцев в рамках операции "Висла" с "украинских территорий".

После возмущения польских политиков украинское внешнеполитическое ведомство объяснило слова Кулебы.

Тем не менее, их раскритиковал премьер-министр Польши Дональд Туск, заявив, что Украина не станет членом ЕС без согласия его страны, а чтобы получить такое согласие, нужно соответствовать стандартам, в частности культурно-политическим.

Читайте также разговор с народным депутатом, бывшим главой Института национальной памяти Владимиром Вятровичем о том, что мешает Украине и Польше решить конфликт, который годами отравляет отношения.