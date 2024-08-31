У Польщі пес "спалив" господаря, який ховався від поліції у шафі

У місті Рикі Люблінського воєводства Польщі правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, розшукуваного за дрібні злочини, за допомогою його домашнього собаки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Чоловіка розшукували для відбування покарання у вигляді майже двох років ув’язнення за крадіжку з проникненням у житло.

Чоловік переховувався в одній з квартир в районі Рикі та не хотів відчиняти двері співробітникам поліції. Після силового проникнення із залученням пожежників поліцейські знайшли розшукуваного, який лежав у шафі.

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Фото: Поліція Рикі

"Згорнувшись калачиком, 28-річний чоловік був накритий ковдрами. Його схованку видав вірний пес, який лежав поруч з ним", – йдеться в повідомленні поліції міста.

Пізніше чоловіка доставили до центру тримання під вартою в Любліні.

Минулого року правоохоронці у Варшаві затримали 25-річного підозрюваного онлайн-шахрая за допомогою кота, який побачив чоловіка в темряві.