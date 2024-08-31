В Польше пес выдал хозяина, который прятался от полиции в шкафу
Новости — Суббота, 31 августа 2024, 19:59 —
В городе Рыки Люблинского воеводства Польши правоохранители задержали 28-летнего мужчину, разыскиваемого за мелкие преступления, с помощью его домашней собаки.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Мужчину разыскивали для отбывания наказания в виде почти двух лет заключения за кражу с проникновением в жилище.
Мужчина скрывался в одной из квартир в районе Рики и не хотел открывать дверь сотрудникам полиции. После силового проникновения с привлечением пожарных полицейские нашли разыскиваемого, который лежал в шкафу.
"Свернувшись калачиком, 28-летний мужчина был накрыт одеялами. Его тайник выдал верный пес, который лежал рядом с ним", – говорится в сообщении полиции города.
Позже мужчину доставили в центр содержания под стражей в Люблине.
В прошлом году правоохранители в Варшаве задержали 25-летнего подозреваемого онлайн-мошенника с помощью кота, который увидел мужчину в темноте.