В Польше пес выдал хозяина, который прятался от полиции в шкафу

В городе Рыки Люблинского воеводства Польши правоохранители задержали 28-летнего мужчину, разыскиваемого за мелкие преступления, с помощью его домашней собаки.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Мужчину разыскивали для отбывания наказания в виде почти двух лет заключения за кражу с проникновением в жилище.

Мужчина скрывался в одной из квартир в районе Рики и не хотел открывать дверь сотрудникам полиции. После силового проникновения с привлечением пожарных полицейские нашли разыскиваемого, который лежал в шкафу.

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Фото: Полиция Рыки

"Свернувшись калачиком, 28-летний мужчина был накрыт одеялами. Его тайник выдал верный пес, который лежал рядом с ним", – говорится в сообщении полиции города.

Позже мужчину доставили в центр содержания под стражей в Люблине.

В прошлом году правоохранители в Варшаве задержали 25-летнего подозреваемого онлайн-мошенника с помощью кота, который увидел мужчину в темноте.