Вільнюс перевіряє інформацію про литовця, який воює в Україні на боці росіян

Правоохоронні органи Литви заявили, що перевіряють інформацію про литовського громадянина, який нібито воює на боці Росії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BNS.

Напередодні литовський блогер Скірмантас Малінаускас опублікував на своєму YouTube-каналі відео, де стверджує, що литовець Кястутіс Квєткус – якого він назвав "неодноразово судимим злочинцем з Юрбаркаса" – воює на боці Росії.

"Тепер він поїхав воювати і вбивати українців, воювати в лавах окупантів", – заявив блогер.

Реклама:

Фото: скриншот

BNS підтвердила, що Квєткус у соцмережах поділився відео, де стріляє з гранатомета і знімає себе в окопах, але не змогла підтвердити їхньої достовірності.

Речниця генеральної прокуратури Литви Рита Стундієне заявила BNS, що інформація про Квєткуса "перевіряється і оцінюється в межах розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності в Україні".

Нагадаємо, в червні Служба державної безпеки Латвії попросила розпочати кримінальне переслідування щодо латвійського громадянина, який протизаконно бере участь у воєнних діях проти України на боці Росії.