Вильнюс проверяет информацию о литовце, который воюет в Украине на стороне россиян

Правоохранительные органы Литвы заявили, что проверяют информацию о литовском гражданине, который якобы воюет на стороне России против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNS.

Накануне литовский блогер Скирмантас Малинаускас опубликовал на своем YouTube-канале видео, где утверждает, что литовец Кястутис Кветкус – которого он назвал "неоднократно судимым преступником из Юрбаркаса" – воюет на стороне России.

"Теперь он поехал воевать и убивать украинцев, воевать в рядах оккупантов", – заявил блогер.

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Фото: скриншот

BNS подтвердила, что Кветкус в соцсетях поделился видео, где стреляет из гранатомета и снимает себя в окопах, но не смогла подтвердить их достоверность.

Пресс-секретарь генеральной прокуратуры Литвы Рита Стундиене заявила BNS, что информация о Кветкусе "проверяется и оценивается в рамках расследования военных преступлений и преступлений против человечности в Украине".

Напомним, в июне Служба государственной безопасности Латвии попросила начать уголовное преследование в отношении латвийского гражданина, который противозаконно участвует в военных действиях против Украины на стороне России.