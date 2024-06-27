У Латвії хочуть покарати чоловіка, який поїхав воювати на боці Росії

Служба державної безпеки Латвії звернулася до прокуратури з проханням розпочати кримінальне переслідування щодо латвійського громадянина, який протизаконно бере участь у воєнних діях проти України на боці Росії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Кримінальний процес проти громадянина Латвії, ім’я якого не розголошують, почали ще в грудні 2022 року за статтею про активну участь в іноземному збройному конфлікті, спрямованому проти територіальної та політичної незалежності країни.

У Службі держбезпеки Латвії пояснили, що їхню увагу стосовно справи привернуло відео в TikTok, на якому латвієць вдягнений у військовий одяг із типовою для російських збройних сил символікою.

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"У цих відеоматеріалах чоловік висловлював підтримку країні-агресору Росії, а також висловлював погрози на адресу захисників України, зокрема латишів", – йдеться в повідомленні.

Латвійська спецслужба встановила, що чоловік досі перебуває в Україні та бере участь у бойових діях на боці російських збройних сил. Також відомо, що його оголосили в розшук.

Раніше в Латвії також висунули обвинувачення громадянину країни за підозрою в тому, що він вирушив в Україну для здійснення диверсій.

Нещодавно в зоні бойових дій на території України захопили громадянина Словаччини, який воював на боці окупаційної армії РФ.