У Чехії засудили до ув'язнення ексвійськового за мародерство в Україні

У чеській Празі суд засудив до семи років позбавлення волі за мародерство колишнього чеського військовослужбовця Філіпа Сімана, який поїхав воювати добровольцем в Україні.

Про це повідомляє ČTK, пише "Європейська правда".

Його визнали винним у злочині мародерства в зоні бойових дій.

Державний обвинувач Мартін Білий розповів, що, за його інформацією, справа Сімана є першим в історії засудженням за цей злочин у зв'язку з війною в Україні.

Реклама:

Вирок ще не є остаточним. Підсудний намагався виправдати себе, заявляючи, серед іншого, що він виконував накази свого командування.

"Обвинувачений визнаний винним як на підставі відеозаписів, які він сам зробив в Україні, так і на підставі свідчень очевидців", – сказала Гана Крестинова, голова колегії Празького міського суду.

27-річний Філіп Сіман поїхав до України наприкінці березня 2022 року й приєднався до українського добровольчого батальйону "Карпатська Січ".

В Україні Сіман служив в Ірпені та Бучі, де йому доручили патрулювати окопи і проводити так звані зачистки. Згідно з вироком суду, виконуючи накази та у вільний час, він привласнював речі як цивільних осіб, так і загиблих солдатів – наприклад, обручки, інші ювелірні прикраси, злитки золота та срібла, а також готівку.

У квітні 2022 року Сіман був затриманий українською армією і згодом повернувся в Чехію.

Сіману також висунули звинувачення в незаконній службі в іноземних збройних силах, оскільки він приєднався до бойових дій в Україні без дозволу президента Чехії. Однак суд виправдав його за цим пунктом.

Суд над ним розпочався минулого місяця. Прокурор вимагав для Сімана 10 років ув'язнення.

Пом'якшувальною обставиною стало те, що раніше в нього не було судимостей.