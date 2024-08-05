Прокуратура просить 10 років в’язниці для чеха, підозрюваного у мародерстві в Україні

Обвинувачення у Празькому міському суді вимагає для колишнього військовослужбовця Філіпа Сімана десять років ув'язнення у в'язниці суворого режиму за звинуваченням у мародерстві під час воєнних дій в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Чеська прокуратура звинувачує Сімана як у службі в іноземних збройних силах, так і в злочині мародерства в районі проведення воєнних дій. За мародерство чоловікові загрожує від восьми до 20 років ув'язнення.

Прокурор Мартін Білий під час виступу в Празькому міському суді підкреслив, що Україна та її народ потерпають від військового конфлікту, тож не можна миритися з діями, які погіршують становище українців.

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Сам Сіман під час виступу в суді визнав, що під час участі в бойових діях в Україні брав речі з покинутих українських будинків, але лише на випадок, якщо їх захоплять росіяни. Він додав, що тоді діяв за наказом військового начальства.

"Я справді взяв деякі речі, про які говорить обвинувачення, але я не брав їх для того, щоб збагатитися. Я міг взяти набагато цінніші речі. Сьогодні я знаю, що накази начальства мене не виправдовують. Але як солдата мене вчили підкорятися наказам", – додав він.

27-річний Філіп Сіман поїхав до України наприкінці березня 2022 року й приєднався до українського добровольчого батальйону "Карпатська Січ". При цьому він не мав дозволу від президента Чехії воювати в іноземній армії, як цього вимагає чеське законодавство.

В Україні Сіман служив в Ірпіні та Бучі, де йому доручили патрулювати окопи і проводити так звані зачистки. Прокуратура стверджує, що Сіман, виконуючи накази і у вільний від служби час, привласнював речі як загиблих солдатів, так і цивільних – наприклад ювелірні прикраси, злитки золота і срібла та готівку.

У квітні 2022 року Сімана затримали українські військові, згодом він повернувся на батьківщину. Суд над ним розпочався минулого місяця.