В Чехии приговорили к заключению экс-военного за мародерство в Украине

В чешской Праге суд приговорил к семи годам лишения свободы за мародерство бывшего чешского военнослужащего Филиппа Симана, который поехал воевать добровольцем в Украине.

Об этом сообщает ČTK, пишет "Европейская правда".

Его признали виновным в преступлении мародерства в зоне боевых действий.

Государственный обвинитель Мартин Белый рассказал, что, по его информации, дело Симана является первым в истории осуждением за это преступление в связи с войной в Украине.

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Приговор еще не является окончательным. Подсудимый пытался оправдать себя, заявляя, среди прочего, что он выполнял приказы своего командования.

"Обвиняемый признан виновным как на основании видеозаписей, которые он сам сделал в Украине, так и на основании показаний очевидцев", – сказала Гана Крестинова, председатель коллегии Пражского городского суда.

27-летний Филипп Симан поехал в Украину в конце марта 2022 года и присоединился к украинскому добровольческому батальону "Карпатская Сечь".

В Украине Симан служил в Ирпене и Буче, где ему поручили патрулировать окопы и проводить так называемые зачистки. Согласно приговору суда, выполняя приказы и в свободное время, он присваивал вещи как гражданских лиц, так и погибших солдат – например, обручальные кольца, другие ювелирные украшения, слитки золота и серебра, а также наличные.

В апреле 2022 года Симан был задержан украинской армией и впоследствии вернулся в Чехию.

Симану также предъявили обвинение в незаконной службе в иностранных вооруженных силах, поскольку он присоединился к боевым действиям в Украине без разрешения президента Чехии. Однако суд оправдал его по этому пункту.

Суд над ним начался в прошлом месяце. Прокурор требовал для Симана 10 лет заключения.

Смягчающим обстоятельством стало то, что ранее у него не было судимостей.