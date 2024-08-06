"Заступник Трампа" викликає кандидата у віцепрезиденти Гарріс на дебати

Кандидат у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венс заявив, що хоче провести дебати з демократом-візаві, губернатором Міннесоти Тімом Волзом, але тільки після його офіційної номінації.

Таке він сказав в інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

Венс сказав, що "безумовно хоче провести дебати" з Тімом Волзом, але після того, як Демократична партія офіційно номінує його кандидатом у віцепрезиденти. Це має статись на з’їзді 19-22 серпня.

"Чи здивує мене, якщо демократи ще раз підмінять кандидатуру – ні, не здивує. Тому ми почекаємо, поки вони фактично висунуть Камалу Гарріс і Тіма Волза, перш ніж проводити дебати. А потім, звичайно, ми хочемо провести серйозні дебати", – пояснив республіканець.

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Камала Гарріс оголосила, що обирає своїм кандидатом у віцепрезиденти Тіма Волза, вранці у вівторок.

60-річний Волз – ветеран Національної гвардії США, колишній вчитель, який почав кар’єру в політиці у 2006 році як член Палати представників. У 2018-му був обраний губернатором Міннесоти, обіймає цю посаду другий термін поспіль.

Вважається, що Тім допоможе кампанії Гарріс апелювати до так званих синіх комірців – робітничого класу, зокрема в сільській місцевості, на який робить наголос її конкурент, республіканець Дональд Трамп. Водночас більшість американців, згідно з опитуванням, не знають, хто такий Волз.

Камалі Гарріс довелось обирати кандидата у віцепрезиденти в умовах обмеженого часу після того, як вона несподівано очолила кампанію демократів після рішення президента Джо Байдена не йти на другий термін.

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