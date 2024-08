Кандидатом у віцепрезиденти Гарріс став губернатор Міннесоти Тім Волз

Камала Гарріс, обрана Демократичною партією для участі в цьогорічних президентських виборах, визначила своїм кандидатом у віцепрезиденти губернатора штату Міннесота Тіма Волза.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Про обрання Волза віцепрезидентка США оголосила у соцмережі Х (Twitter), у день першого передвиборчого заходу в так званих ключових штатах – тобто тих, які не віддають традиційної переваги жодній із партій і результати в яких часто визначають долю виборів.

"Як губернатор, тренер, вчитель і ветеран, він багато зробив для таких родин, як його. Це чудово, що він у нашій команді", – написала Гарріс.

