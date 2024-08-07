Поліція Британії готується до десятків нових ектремістських протестів у країні

Понад 6 000 спеціалістів мобілізовані для реагування на 30 ультраправих протестів по всій Великій Британії у середу ввечері.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Минула ніч пройшла відносно спокійно після тижня протестів, але тисячі поліцейських готові до насильницьких заворушень сьогодні.

Поліцейські відстежують загрози подальших заворушень і повідомлення про щонайменше 30 можливих мітингів та погрози на адресу фахівців з питань імміграційного законодавства.

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Близько 100 особам вже висунули звинувачення у зв'язку з заворушеннями. Очікується, що обвинувачені постануть перед судом сьогодні.

Вночі двом 38-річним чоловікам були пред'явлені звинувачення в порушенні громадського порядку у зв'язку з заворушеннями в Саутпорті та Ліверпулі.

Поліцейська служба Північної Ірландії заявила, що розслідуватиме кілька злочинів на ґрунті расової ненависті, скоєних минулої ночі в Белфасті, в тому числі напад на хлопчика.

Приблизно 6 000 спеціалістів готові бути залученими до "постійної армії" поліції, про яку оголосив прем'єр Кір Стармер у понеділок.

Ці офіцери були відірвані від своїх звичайних обов'язків, щоб розібратися з безладами, що тривають.

Заворушення почалися після того, як позаминулого понеділка в Саутпорті поблизу Ліверпуля стався напад з ножем на танцювальний клас, в результаті якого було вбито трьох маленьких дівчаток і поранено ще кількох людей.

Тоді в інтернеті поширилися неправдиві повідомлення про те, що нападник був шукачем притулку з мусульманським ім'ям. Поліція вже давно спростувала ці неправдиві повідомлення. Нападником виявився 17-річний уродженець Британії, батьки якого походять з Руанди. Мотив нападу досі не з'ясований.

За час заворушень затримали понад 400 людей. В уряді пообіцяли жорсткі заходи проти учасників безладів та заявили, що створюють 500 додаткових місць у в’язницях.

Детальніше про протести у Британії читайте у статті Заворушення з російським слідом: як фейк щодо масового вбивства дітей "розпалив" Британію.