Заворушення в Британії: уряд створює понад 500 додаткових місць у в'язницях

Уряд Великої Британії створює понад 500 додаткових місць у в'язницях у відповідь на заворушення, які останніми днями охопили країну.

Про це в ефірі BBC Radio 4 заявила британська міністерка юстиції Хейді Александер, яку цитує The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Міністерка наголосила, що кожен, хто спричиняє безлади, матиме "місце у в'язниці, яке на нього чекає".

"Ми подбаємо про те, щоб кожен, хто буде засуджений до тюремного ув'язнення через заворушення і безлади, отримав місце у в'язниці", – зазначила вона.

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Нові 567 місць у британських в'язницях мають з'явитись до кінця місяця, додала Александер.

За її словами, нові місця з'являться у в'язниці Стокен в Ратленді та у в'язниці для неповнолітніх правопорушників Кукхем Вуд в Кенті.

Британський уряд раніше заявив, що аналізує роль іноземних держав у поширенні дезінформації в інтернеті, яка сприяла розпалюванню насильницьких протестів після резонансного убивства в місті Саутпорт минулого тижня.

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер окремо оголосив про створення "постійної армії" поліцейських-спеціалістів для боротьби з заворушеннями і безладами.

Детальніше про протести у Британії читайте у статті Заворушення з російським слідом: як фейк щодо масового вбивства дітей "розпалив" Британію.