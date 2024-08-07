Як Греція долає вплив РФ і на яку підтримку може розраховувати Україна

Соціологічні опитування свідчать, що проросійські настрої у Греції є одними з найвищих у Європі.

Разом з тим, на відміну від орбанівської Угорщини, країна надає Україні озброєння, але ця допомога не особливо афішується.

Одна з причин цього – відсутність суспільного консенсусу щодо допомоги Україні та розриву відносин із Росією всередині грецького політикуму.

Чи означає це, що вже незабаром політика Греції стане більш проросійською?

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Про це і не тільки редактор "Європейської правди" Юрій Панченка поспілкувався з журналістом грецького державного телебачення ERT Костасом Онісенком. Тим, хто хоче розібратися детальніше, радимо подивитися відео цієї розмови, а ключові його тези – в матеріалі "Греція могла стати для України другою Угорщиною, а натомість постачає зброю ЗСУ". Далі – основне з його відповідей.

Грецію, як і Болгарію, можна назвати проросійськими країнами.

Проте зараз Греція є суттєво більш проукраїнська, ніж вона була декілька років тому. Як показує соціологія, рівень підтримки України дуже збільшився за останні два з половиною роки. І що дуже важливо, підтримка України зростає у середовищі еліт, тобто, людей, які пишуть майбутнє Греції.

Проте підтримка Росії все ще залишається потужною, адже Кремль десятки років інвестував у свою пропаганду в Греції – і на культурному рівні, і на релігійному, що дуже важливо, і на політичному рівні.

За результатами опитувань, зараз приблизно 35-40% греків підтримують Україну, натомість є близько 25-30%, які або підтримують Росію, або вимагають нейтральної позиції у цій війні.

І хоча війна все змінила, у Греції досі є чимало партій, які підтримують політику Росії.

А дехто, насамперед, грецькі комуністи, взагалі готові схвалити будь-які дії Кремля.

Є ще одна гарна новина для України – грецька опозиція зараз має серйозні внутрішні проблеми. А це означає, що, ледь не єдина проукраїнська політична сила в країні – "Нова демократія" – залишиться при владі. Відповідно – проукраїнський курс збережеться ще як мінімум чотири роки.

Показовий момент: після двох з половиною років очікування Греція повертає свого посла в Україну.

Всі сентименти, які ще залишаються щодо Росії, наразі не впливають на зовнішню політику Греції.

У грецьких політичних елітах є підтримка європейських і натівських рішень. Тобто, якщо рішення про вступ України підтримують більшість країн Євросоюзу, або більшість країн НАТО, то Греція цьому заважати не буде.

Греція, як і Болгарія, передає Україні дуже багато зброї.

Зокрема, обидві країни передають дуже багато радянської зброї, зокрема бронетехніку та артилерійські боєприпаси.

Нинішній грецький уряд намагається передавати зброю і підтримувати Україну, але він намагається це не афішувати, щоб не створювати для себе внутрішні проблеми і не давати опозиції можливість бити по уряду.

Ще один проблемний момент – Грецію часто звинувачують у тому, що вона блокує схвалення Євросоюзом санкцій проти Росії, особливо коли мова йде про нафтові санкції, де у Греції є власні інтереси.

Тут треба сказати, що, з одного боку, Греція має дуже потужний торговий флот і буде захищати його. Проте з іншого боку – якщо будуть конкретні укази або рішення на рівні Євросоюзу, Греція однозначно буде їх дотримуватися.

Повна версія – в матеріалі "Греція могла стати для України другою Угорщиною, а натомість постачає зброю ЗСУ".