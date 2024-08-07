Как Греция преодолевает влияние РФ и на какую поддержку может рассчитывать Украина

Социологические опросы свидетельствуют, что пророссийские настроения в Греции являются одними из самых высоких в Европе.

Вместе с тем, в отличие от орбановской Венгрии, страна предоставляет Украине вооружение, но эта помощь не особо афишируется.

Одна из причин этого – отсутствие общественного консенсуса относительно помощи Украине и разрыва отношений с Россией внутри греческого политикума.

Означает ли это, что уже вскоре политика Греции станет более пророссийской?

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Об этом и не только редактор "Европейской правды" Юрий Панченко пообщался с журналистом греческого государственного телевидения ERT Костасом Онисенко. Тем, кто хочет разобраться подробнее, советуем посмотреть видео этого разговора, а ключевые его тезисы – в материале "Греция могла стать для Украины второй Венгрией, однако поставляет оружие ВСУ". Далее – основное из его ответов.

Грецию, как и Болгарию, можно назвать пророссийскими странами.

Однако сейчас Греция существенно более проукраинская, чем она была несколько лет назад. Как показывает социология, уровень поддержки Украины очень увеличился за последние два с половиной года. И что очень важно, поддержка Украины растет в среде элит, то есть, людей, которые пишут будущее Греции.

Однако поддержка России все еще остается мощной, ведь Кремль десятки лет инвестировал в свою пропаганду в Греции – и на культурном уровне, и на религиозном, что очень важно, и на политическом уровне.

По результатам опросов, сейчас примерно 35-40% греков поддерживают Украину, зато есть около 25-30%, которые либо поддерживают Россию, либо требуют нейтральной позиции в этой войне.

И хотя война все изменила, в Греции до сих пор есть немало партий, которые поддерживают политику России.

А некоторые, прежде всего, греческие коммунисты, вообще готовы одобрить любые действия Кремля.

Есть еще одна хорошая новость для Украины – греческая оппозиция сейчас имеет серьезные внутренние проблемы. А это значит, что, едва ли не единственная проукраинская политическая сила в стране – "Новая демократия" – останется у власти. Соответственно – проукраинский курс сохранится еще как минимум четыре года.

Показательный момент: после двух с половиной лет ожидания Греция возвращает своего посла в Украину.

Все сентименты, которые еще остаются в отношении России, пока не влияют на внешнюю политику Греции.

В греческих политических элитах есть поддержка европейских и натовских решений. То есть, если решение о вступлении Украины поддерживают большинство стран Евросоюза, или большинство стран НАТО, то Греция этому мешать не будет.

Греция, как и Болгария, передает Украине очень много оружия.

В частности, обе страны передают очень много советского оружия, в частности бронетехнику и артиллерийские боеприпасы.

Нынешнее греческое правительство пытается передавать оружие и поддерживать Украину, но оно старается это не афишировать, чтобы не создавать для себя внутренние проблемы и не давать оппозиции возможность бить по правительству.

Еще один проблемный момент – Грецию часто обвиняют в том, что она блокирует одобрение Евросоюзом санкций против России, особенно когда речь идет о нефтяных санкциях, где у Греции есть собственные интересы.

Здесь надо сказать, что, с одной стороны, Греция имеет очень мощный торговый флот и будет защищать его. Но с другой стороны – если будут конкретные указы или решения на уровне Евросоюза, Греция однозначно будет их соблюдать.

Полная версия – в материале "Греция могла стать для Украины второй Венгрией, однако поставляет оружие ВСУ".