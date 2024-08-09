Фінляндія відмовилася бути майданчиком для потенційних переговорів Трампа і Путіна

Фінляндія не має наміру приймати у себе нову зустріч між лідером РФ Владіміром Путіним і Дональдом Трампом, який знову балотується в президенти США.

Про це повідомила британська газета Times, передає "Європейська правда".

Трамп залишається переконаним у перевагах переговорів віч-на-віч і пообіцяв відновити відносини з Путіним, якщо його переоберуть у листопаді, заявивши прихильникам, що протягом одного дня після вступу до Білого дому він укладе угоду про припинення війни в Україні.

Однак, схоже, Трампу доведеться знайти альтернативне місце для дискусій. Гельсінкі, яке було улюбленим містом для зустрічей на вищому рівні між президентами США та їхніми радянськими колегами під час холодної війни, виключило можливість проведення мирних переговорів, які могли б призвести до потенційного розподілу України.

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"Я б повністю виключила проведення таких дискусій у Гельсінкі, якщо з боку Росії не буде значних кроків, які б свідчили про те, що вона хоче повернутися до поваги до міжнародного права", – заявила Еліна Валтонен, міністерка закордонних справ Фінляндії.

"Наразі ми не ведемо жодного політичного діалогу з Росією, і ми не плануємо розпочинати його доти, доки Росія продовжуватиме вторгнення в суверенну державу по сусідству", – додала вона.

Відмова Гельсінкі приймати переговори між США та Росією свідчить про зміни у фінській політиці після вторгнення в Україну, коли країна відмовилася від свого післявоєнного нейтралітету і приєдналася до НАТО.

Джеральд Форд і Леонід Брежнєв підписали там Гельсінські угоди в 1975 році; Михаїл Горбачов і Джордж Буш-старший повернулися до Гельсінкі через 15 років; Білл Клінтон і Борис Єльцин обрали фінську столицю для саміту в 1997 році.

У 2021 році Фінляндія запропонувала США та Росії прийняти можливу зустріч Путіна та Байдена.

Але зустріч Трампа з Путіним у 2018 році, схоже, буде останнім разом, коли Фінляндія виступила посередником між ядерними наддержавами світу.