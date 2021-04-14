Фінляндія готова організувати зустріч Байдена і Путіна - ЗМІ

Фінляндія заявила Росії та США, що готова прийняти можливу зустріч між президентом РФ Владіміром Путіним та президентом США Джо Байденом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Iltalehti.

Офіс президента Фінляндії заявив виданню, що "Фінляндія завжди надавала хороші дипломатичні послуги".

"Що стосується і цієї можливої зустрічі, готовність її організувати представлена обом сторонам", - прокоментувала канцелярія фінського президента.

Водночас там не уточнили, в якому місці міг би відбутися саміт.

Президенти Байден і Путін провели телефонну розмову у вівторок, під час якої на перший план вийшла ідея проведення саміту. Байден запропонував Путіну зустріч у третій країні для розмови, зокрема, про Україну.

Також Байден закликав Путіна знизити напруженість на кордоні України.

Того ж дня відбулася телефонна розмова Путіна і президента Фінляндії, у якій Саулі Нііністе висловив свою стурбованість через ситуацію в Україні і заявив про необхідність переговорів і прийняття заходів щодо зниження напруги.

У липні 2018 року в Гельсінкі відбулась перша повноцінна двостороння зустріч президента РФ Владіміра Путіна і тогочасного президента США Дональда Трампа.