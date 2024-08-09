Найголовніше з інтерв’ю Андрія Єрмака для "Європейської правди"

Складно, а може, й неможливо знайти у чинній українській владі посадовця, який мав би більш суперечливий імідж, ніж керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Опоненти зазвичай дорікають, що Єрмак має дуже високі повноваження і на формування політики держави часто має більше впливу, ніж профільні міністри.

Андрій Єрмак надзвичайно активний і у сфері зовнішньої політики. Контакти з Білим домом, "саміти миру", президентські переговори – це лише частина тем, де його роль де-факто є ключовою. І хоча у партнерів України це не викликає зауважень, у суспільстві сформувалося чимало питань, які "Європейська правда" вирішила поставити очільнику ОПУ.

Рекомендуємо на Youtube подивитися перше велике інтерв’ю Андрія Єрмака, присвячене виключно тематиці зовнішньої політики, а стисліша текстова версія – в матеріалі Андрій Єрмак про Трампа, Китай, переговори з Путіним та свої повноваження. Велике інтерв'ю. Далі – основні тези Єрмака.

Про повноваження. Мої повноваження закінчуються там, де закінчується доручення президента, тому я займаюсь і питаннями зовнішньої політики.

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Щодо розподілу повноважень з очільником МЗС Дмитром Кулебою, то я не бачу проблем.

Проти нас працює велика машина країни-агресора, а традиційна дипломатія має межі у протистоянні цій машині.

У багатьох країнах, наприклад у США, президенти делегують дуже багато питань радникам з національної безпеки чи зовнішньої політики.

Сьогодні багато таких функцій виконуються Офісом президента України. Це командна робота.

Про контакти з американцями і Трампа. Щодо контактів із Сполученими Штатами, то ми спілкуємося з обома партіями. І безумовно, сьогодні ми працюємо з оточенням, зі штабом як кандидата Дональда Трампа, так і кандидатки від Демократичної партії, віцепрезидентки Камали Гарріс.

Володимир Зеленський вже мав зустріч з губернатором Міннесоти Тімом Волзом, який став кандидатом у віцепрезиденти США від демократів.

З кандидатом у віцепрезиденти від Трампа, Джей Ді Венсом, ми не знайомі.

Але ви знаєте, що президент Зеленський почав працювати, коли Трамп був президентом. І ви знаєте, нещодавно відбулася телефонна розмова Зеленського і Трампа. Вона була дуже тепла.

Ця розмова продемонструвала добрі стосунки і велику повагу, яку має Дональд Трамп до України, до нашого президента.

Серед іншого, Трамп порадив Зеленському не звертати увагу на фейк-ньюз, які з'являються про його готовність поступитися Путіну. Він сказав, що чітко розуміє, що це за війна, і що Америка підтримувала і буде підтримувати Україну. І це дуже важливо.

Зараз між США і Україною вже відбулися історичні зміни. Ми стали партнерами, дійсно, в нас дуже потужні союзницькі відносини. І я не вірю в те, що будь-який наступний президент Сполучених Штатів буде налаштований інакше.

Про шлях до миру. Президент наполягає, що другий "саміт миру" може відбутися тільки тоді, коли буде готовий спільний план.

Десять робочих груп на рівні послів і експертів повинні напрацювати реалізацію кожного з 10 пунктів "Формули миру" Зеленського. А потім ці пункти, конкретні кроки і строки для їхньої реалізації потрібно скласти у цей спільний план.

Згоден, що не всі пункти мають перспективу бути підтриманими більшістю країн.

У другому Саміті миру можлива участь представника Росії, якому може бути переданий оцей план.

Але це не означає початку перемовин з Росією. Ні, не про це йдеться!

Переговори з Росією можливі за форматом, який спрацював для досягнення домовленості про "зерновий коридор", за посередництва Туреччини та ООН. Це успішний досвід.

Про Китай. Я не кажу, що у нас з Китаєм усе добре. Але Китай точно має величезний вплив на Росію.

Про Угорщину. Наш стратегічний інтерес – мати з Угорщиною нормальні добросусідські відносини. Наші санкції проти "Лукойлу" – це жодним чином не інструмент проти Угорщини.

Повна версія великого інтерв’ю – в матеріалі Андрій Єрмак про Трампа, Китай, переговори з Путіним та свої повноваження. Велике інтерв'ю.