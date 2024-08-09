Самое главное из интервью Андрея Ермака для "Европейской правды"

Сложно, а может, и невозможно найти в действующей украинской власти чиновника, который имел бы более противоречивый имидж, чем руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Оппоненты обычно упрекают, что Ермак имеет очень высокие полномочия и на формирование политики государства часто имеет больше влияния, чем профильные министры.

Андрей Ермак чрезвычайно активен и в сфере внешней политики. Контакты с Белым домом, "саммиты мира", президентские переговоры – это лишь часть тем, где его роль де-факто является ключевой. И хотя у партнеров Украины это не вызывает замечаний, в обществе сформировалось немало вопросов, которые "Европейская правда" решила поставить главе ОПУ.

Рекомендуем на Youtube посмотреть первое большое интервью Андрея Ермака, посвященное исключительно тематике внешней политики, а более сжатая текстовая версия – в материале Андрей Ермак о Трампе, Китае, переговорах с Путиным и своих полномочиях. Большое интервью. Далее – основные тезисы Ермака.

О полномочиях. Мои полномочия заканчиваются там, где заканчивается поручение президента, поэтому я занимаюсь и вопросами внешней политики.

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Относительно распределения полномочий с главой МИД Дмитрием Кулебой, то я не вижу проблем.

Против нас работает большая машина страны-агрессора, а традиционная дипломатия имеет пределы в противостоянии этой машине.

Во многих странах, например в США, президенты делегируют очень много вопросов советникам по национальной безопасности или внешней политике.

Сегодня многие такие функции выполняются Офисом президента Украины. Это командная работа.

О контактах с американцами и Трампе. Что касается контактов с Соединенными Штатами, то мы общаемся с обеими партиями. И безусловно, сегодня мы работаем с окружением, со штабом как кандидата Дональда Трампа, так и кандидата от Демократической партии, вице-президента Камалы Харрис.

Владимир Зеленский уже имел встречу с губернатором Миннесоты Тимом Уолзом, который стал кандидатом в вице-президенты США от демократов.

С кандидатом в вице-президенты от Трампа, Джей Ди Вэнсом, мы не знакомы.

Но вы знаете, что президент Зеленский начал работать, когда Трамп был президентом. И вы знаете, недавно состоялся телефонный разговор Зеленского и Трампа. Он был очень теплый.

Этот разговор продемонстрировал хорошие отношения и большое уважение, которое имеет Дональд Трамп к Украине, к нашему президенту.

Среди прочего, Трамп посоветовал Зеленскому не обращать внимание на фейк-ньюз, которые появляются о его готовности уступить Путину. Он сказал, что четко понимает, что это за война, и что Америка поддерживала и будет поддерживать Украину. И это очень важно.

Сейчас между США и Украиной уже произошли исторические изменения. Мы стали партнерами, действительно, у нас очень мощные союзнические отношения. И я не верю в то, что любой следующий президент Соединенных Штатов будет настроен иначе.

О пути к миру. Президент настаивает, что второй "саммит мира" может состояться только тогда, когда будет готов совместный план.

Десять рабочих групп на уровне послов и экспертов должны наработать реализацию каждого из 10 пунктов "Формулы мира" Зеленского. А потом эти пункты, конкретные шаги и сроки для их реализации нужно составить в этот совместный план.

Согласен, что не все пункты имеют перспективу быть поддержанными большинством стран.

Во втором Саммите мира возможно участие представителя России, которому может быть передан этот план.

Но это не означает начала переговоров с Россией. Нет, речь не об этом идет!

Переговоры с Россией возможны по формату, который сработал для достижения договоренности о "зерновом коридоре", при посредничестве Турции и ООН. Это успешный опыт.

О Китае. Я не говорю, что у нас с Китаем все хорошо. Но Китай точно имеет огромное влияние на Россию.

О Венгрии. Наш стратегический интерес – иметь с Венгрией нормальные добрососедские отношения. Наши санкции против "Лукойла" – это никоим образом не инструмент против Венгрии.

Полная версия большого интервью – в материале Андрей Ермак о Трампе, Китае, переговорах с Путиным и своих полномочиях. Большое интервью.