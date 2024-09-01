У Кремлі відзначили більшу передбачуваність Гарріс у порівнянні з Трампом

Прессекретар глави Кремля Дмитрій Пєсков, говорячи про майбутні президентські вибори у США, відзначив передбачуваність політиків від демократичної партії.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Россия 1" (ВГТРК), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"У нас немає кандидата, але, звичайно, демократи більш передбачувані", – сказав він.

Так Пєсков відповів на запитання, "хто наш кандидат" на президентських виборах у США після відмови чинного глави Білого дому Джо Байдена від участі кампанії.

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За його словами, "те, що говорив Путін про передбачуваність Байдена, стосується практично всіх демократів, зокрема пані Гарріс".

"Передбачуваним є продовження лінії щодо нас, передбачуваним є продовження тиску на країни ЄС, подальше політичне та економічне поневолення цих країн", – додав прессекретар Путіна.

Пєсков також назвав неможливим моментальне відновлення російсько-американських відносин, які наразі перебувають у найнижчій точці за весь час існування.

"Не думаю, що є чарівна паличка. Протягом доби нічого зробити неможливо", – сказав він.

Так Пєсков прокоментував слова кандидата в президенти США Дональда Трампа про те, що він налагодить відносини з Москвою на наступний день після повернення в Білий дім.

"Хоча, якщо припустити, що наступний президент США зробить під час своєї інавгураційної промови заяву про те, що США виступають за мир і тому припиняють свою підтримку України, зупиняють усі програми військової допомоги і закликають сторони сісти за стіл переговорів, тоді, загалом, до ранку в когось щось у мізках зміниться, особливо в Києві", – сказав він.

При цьому представник Кремля зауважив, що "можна це уявити гіпотетично, але це зі сфери фантастики".

Нагадаємо, Камала Гарріс на з’їзді Демократів 19-22 серпня символічно прийняла номінацію від Демократичної партії на посаду президента Сполучених Штатів.

Фактично вона почала кампанію ще наприкінці липня, коли про рішення не балотуватись на другий термін оголосив президент Джо Байден, і відтоді її рейтинг в опитуваннях стабільно зростав.

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