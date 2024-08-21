Гарріс прийняла номінацію від Демпартії на посаду президента США

Віцепрезидентка США Камала Гарріс у вівторок символічно прийняла номінацію від Демократичної партії на посаду президента Сполучених Штатів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив телеканал CNN.

Гарріс звернулась до Національного з’їзду Демпартії в Чикаго зі штату Вісконсин, після того, як делегати партії провели урочисте поіменне голосування.

"Для нас велика честь бути вашими номінантами. Це кампанія, в якій беруть участь люди, і разом ми прокладемо новий шлях вперед", – сказала вона.

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Гарріс та її соратник, губернатор штату Міннесота Тім Волз, у вівторок ввечері проводили передвиборчий мітинг у Мілуокі, в той час як у Чикаго тривав з’їзд демократів. Відеозапис їхніх виступів був відтворений для делегатів на чиказькій арені.

Віцепрезидентка Гарріс фактично стала кандидаткою на посаду президента від партії на початку цього місяця, отримавши більшість голосів під час віртуального поіменного голосування.

Гарріс виголосить свою промову в Чикаго у четвер, в останній день з'їзду Демпартії.

Передвиборча кампанія Гарріс зібрала близько 500 мільйонів доларів з того часу, як вона вступила у президентські перегони замість Джо Байдена.

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