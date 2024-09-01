В аеропортах ЄС відновили правила щодо рідини в ручній поклажі

1 вересня набуло чинності рішення Європейської комісії про відновлення обмеження на кількість рідини, яку пасажири можуть перевозити в ручній поклажі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Обмеження на провезення рідини в ручній поклажі до 100 мл знову запроваджено по всьому ЄС.

Єврокомісія прийняла рішення про відновлення давнього правила наприкінці липня, але воно набуває чинності сьогодні.

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Це означає, що в аеропортах, які раніше використовували нові технології, що дозволяли пасажирам брати з собою більші обсяги рідини, буде знову введено обмеження в 100 мл для кожного окремого контейнера.

Рішення стосується аеропортів ЄС, а також Ісландії, Швейцарії, Ліхтенштейну та Норвегії.

За даними Європейського відділення Міжнародної ради аеропортів (ACI), C3 сканери вже були встановлені в аеропортах обмеженої кількості країн, таких як Німеччина, Ірландія, Італія, Литва, Мальта, Нідерланди та Швеція.

Обмеження на рідини існує тому, що традиційні засоби безпеки, такі як рентгенівські апарати, не можуть ефективно виявляти рідкі вибухові речовини.

Європейська комісія заявила, що її рішення не є "відповіддю на будь-яку нову загрозу", а викликане тимчасовою технічною проблемою.

Це сталося після того, як у квітні були відкладені плани скасувати 100-мілілітрове правило в аеропортах Британії у червні цього року.

Вважається, що найбільші аеропорти Великої Британії отримали відстрочку на встановлення нової технології сканування після того, як вони не змогли вкластися в термін до 1 червня.

Уряд надав 12-місячну відстрочку в кожному конкретному випадку, і очікується, що цього часу буде достатньо для завершення робіт.

Це вже не перший раз, коли зміни відкладаються після того, як вони повинні були вступити в силу в грудні 2022 року.

Аеропорт Лондон-Сіті став першим у місті, який відмовився від 100-мілілітрового ліміту у квітні минулого року.

Завдяки сканерам C3 пасажири, які вилітають з Сіті, мали змогу провозити до двох літрів рідини.

Нагадаємо, ірландський лоукостер Ryanair заявив у вівторок, що скоротить на 20% свій трафік в аеропорту Берлін-Бранденбург через одні з найвищих в Європі зборів за розташування.