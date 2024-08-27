Ryanair скоротить число маршрутів з Берліна через високі аеропортові збори

Ірландський лоукостер Ryanair заявив у вівторок, що скоротить на 20% свій трафік в аеропорту Берлін-Бранденбург через одні з найвищих в Європі зборів за розташування.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Скорочення призведуть до того, що кількість літаків Ryanair в Берліні зменшиться з дев'яти до семи, повідомила авіакомпанія, підвищивши прогноз літніх тарифів на авіаперевезення.

Ryanair також повідомив, що скоротить шість маршрутів, які обслуговують Брюссель, Краків, Ригу, Люксембург, Каунас у Литві та Хан’ю на грецькому острові Крит.

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Авіакомпанія неодноразово попереджала, що переключить свої потужності на інші країни ЄС, якщо Німеччина не задовольнить її вимоги щодо скасування підвищення авіаційних податків і зниження зборів за управління повітряним рухом.

Аеропорт, єдиний, що обслуговує столицю Німеччини, заявив, що шкодує про рішення Ryanair, але розуміє критику.

"Лише державний податок на управління повітряним рухом зріс більш ніж удвічі з 2019 року. Вся галузь критикувала цей розвиток подій протягом деякого часу", – заявив представник аеропорту Берлін-Бранденбург.

Міністерство транспорту Німеччини відмовилося коментувати рішення окремих компаній, але заявило, що "вивчає заходи для пом'якшення значного збільшення зборів за управління повітряним рухом для прильотів і вильотів".

За даними німецького авіаційного лобі BDL, у Німеччині рекордно високі витрати на використання аеропортів у порівнянні з іншими країнами Європейського Союзу.

За даними Німецького аерокосмічного центру, типовий середньомагістральний рейс на літаку Airbus A320 коштує близько 4 400 євро у вигляді податків і зборів в аеропортах Франкфурта, Штутгарта або Дюссельдорфа.

Для порівняння, на домашній базі Ryanair в Дубліні ці збори набагато нижчі – 244 євро.

Нагадаємо, угорський регулятор встановив порушення з боку авіакомпанії-лоукостера WizzAir та виписав їй штраф у розмірі 770 тисяч євро за недоброчесну практику щодо клієнтів.

Раніше повідомляли, що низці лоукостерів, у тому числі ірландському Ryanair і британському EasyJet, загрожує велетенський штраф в Іспанії за стягнення з пасажирів додаткової плати за деякі базові послуги.