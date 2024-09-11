Гарріс на дебатах заявила, що у разі президентства Трампа "Путін вже був би у Києві"

Кандидатка у президенти США від демократів, чинна віцепрезидентка Камала Гарріс на дебатах зі своїм опонентом Дональдом Трампом заявила, що якби останні роки президентом був він, а не Джо Байден, це стало би катастрофою для України та Східної Європи.

Як повідомляє "Європейська правда", її слова наводить The Guardian.

Гарріс відреагувала на повторення Трампом заяв про те, що він має ідею, як "завершити війну за 24 години".

"Думаю, причина чому Дональд Трамп говорить, що війна скінчилась би за 24 години – це тому, що він би просто усе здав", – заявила Гарріс.

Реклама:

Вона наголосила, що завдяки лідерству адміністрації Байдена на підтримку України вдалося об’єднати близько 50 країн світу, і завдяки цій скоординованій підтримці від союзників та американській зброї Україна вистояла як незалежна вільна держава.

"Якби Дональд Трамп був тоді президентом, Путін вже сидів би у Києві. І треба розуміти, що б це означало, тому що Путін має плани не тільки на Україну.

Треба розуміти, чому європейські союзники і наші союзники у НАТО так вдячні, що ви більше не є президентом, а ми (адміністрація Байдена – Ред.) розуміємо важливість наймогутнішого військового альянсу в історії, яким є НАТО, і за зроблене нами для того, щоб президент Зеленський та українці могли продовжувати битися за свою незалежність. Інакше Путін вже сидів би у Києві і будував плани на інші країни Європи, починаючи з Польщі", – заявила Гарріс.

Трамп на дебатах ухилився від відповіді, чи хоче він перемоги України у війні, повторюючи лише, що "хоче припинити війну" та стверджуючи, що реальні людські втрати у ній нібито сягають мільйонів.

Детально про те, як проходили дебати, сприйняті як успішні для Гарріс – невдовзі у статті "Європейської правди".

Нагадаємо, опитування NYT наприкінці минулого тижня показало, що Трамп і Гарріс мають приблизно однаковий загальнонаціональний рейтинг за трохи більш як вісім тижнів до дня президентських виборів.

Читайте також: Трамп знімає санкції? Чи дійсно кандидат у президенти США планує послаблення обмежень проти РФ