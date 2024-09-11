Харрис на дебатах заявила, что в случае президентства Трампа "Путин уже был бы в Киеве"

Кандидат в президенты США от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис на дебатах со своим оппонентом Дональдом Трампом заявила, что если бы последние годы президентом был он, а не Джо Байден, это стало бы катастрофой для Украины и Восточной Европы.

Как сообщает "Европейская правда", ее слова приводит The Guardian.

Харрис отреагировала на повторение Трампом заявлений о том, что он имеет идею, как "завершить войну за 24 часа".

"Думаю, причина почему Дональд Трамп говорит, что война закончилась бы за 24 часа – это потому, что он бы просто все сдал", – заявила Харрис.

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Она подчеркнула, что благодаря лидерству администрации Байдена в поддержку Украины удалось объединить около 50 стран мира, и благодаря этой скоординированной поддержке от союзников и американскому оружию Украина выстояла как независимое свободное государство.

"Если бы Дональд Трамп был тогда президентом, Путин уже сидел бы в Киеве. И надо понимать, что бы это означало, потому что Путин имеет планы не только на Украину.

Надо понимать, почему европейские союзники и наши союзники в НАТО так благодарны, что Вы больше не являетесь президентом, а мы (администрация Байдена – Ред.) понимаем важность самого мощного военного альянса в истории, которым является НАТО, и за сделанное нами для того, чтобы президент Зеленский и украинцы могли продолжать сражаться за свою независимость. Иначе Путин уже сидел бы в Киеве и строил планы на другие страны Европы, начиная с Польши", – заявила Харрис.

Трамп на дебатах уклонился от ответа, хочет ли он победы Украины в войне, повторяя лишь, что "хочет прекратить войну" и утверждая, что cчет погибших якобы идет на миллионы.

Подробно о том, как проходили дебаты, воспринятые как успешные для Харрис – вскоре в статье "Европейской правды".

Напомним, опрос NYT в конце прошлой недели показал, что Трамп и Харрис имеют примерно одинаковый общенациональный рейтинг за чуть более чем восемь недель до дня президентских выборов.

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