Низка республіканців у Конгресі закликали Байдена зняти "далекобійні" обмеження для України

Група республіканців з Палати представників США закликала Білий дім зняти обмеження на застосування Україною переданої зброї по території Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікували на сайті комітету Конгресу із закордонних справ.

Звернення підписали очільник комітету із закордонних справ Майкл Маккол, голова комітету у справах збройних сил Майк Роджерс, голова постійного комітету з розвідки Майк Тернер, голова підкомітету комітету закордонних справ у справах Європи Том Кін, голова підкомітету з асигнувань на оборону Кен Калверт та уповноважений Гельсінської комісії Річард Гадсон.

Вони закликають Білий дім зняти обмеження на застосування Україною американської далекобійної зброї, зокрема ракет ATACMS, вглиб території Росії.

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"Беззмістовні обмеження, встановлені адміністрацією Байдена-Гарріс, у поєднанні з довготривалим сповільненням затвердження і постачання критично важливої зброї, перешкоджають спроможності України довести цю війну до переможного завершення… Давно настав час для того, щоб адміністрація змінила курс і зняла обмеження, які ще лишаються, щодо застосування Україною американської зброї по легітимних військових цілях на території Росії", – заявили члени Конгресу.

Вони наголосили, що зі статус-кво росіяни мають "захищену зону", де можуть спокійно тримати своє озброєння і завдавати звідти ударів по території України.

Підписанти привітали рішення адміністрації дозволити бити американською зброєю по близькому прикордонню, яке ухвалили на тлі літнього наступу росіян на Харківщині, але наголосили, що і воно надійшло надто пізно і якби Україна раніше отримала цю можливість, харківського наступу могло взагалі не бути, і це дозволило б Києву тримати більші сили на найскладніших напрямках на сході.

Вони зауважили, що у зоні досяжності ATACMS, за розрахунками Інституту вивчення війни, досі залишаються понад 200 потенційних цілей.

Члени Конгресу також наголосили, що "побоювання ескалації" виявилися беззмістовними, що зокрема підтвердила операція України у Курській області РФ.

"Нещодавні повідомлення, що реальна причина небажання адміністрації знімати обмеження – не ставити під загрозу перезавантаження відносин з Росією у майбутньому, викликають велику тривогу.

Провал "перезавантаження" за Обами й Путіна перед вторгненням Росії у Грузію у 2008 році показав, що Путін не реагує на умиротворення і оливкові гілки. Цей конфлікт скінчиться лише тоді, коли жорсткіші санкції та успіхи України на полі бою переконають Путіна, що він вже нічого не здобуде війною", – наголосили вони.

Підписанти також висловили розчарування повідомленнями у ЗМІ, що Штати відмовляють Британію і Францію від рішення зняти "далекобійні" обмеження для переданої ними зброї.

"Так само як із ганебним зволіканням адміністрації Байдена-Гарріс із дозволом на надання нашими союзниками винищувачів F-16 для України, тепер адміністрація зупиняє наших більш рішучих союзників від того, щоб допомогти Україні перемогти… У Росії не має бути безпечного місця, звідки вона може безкарно коїти воєнні злочини проти України", – заявили вони.

Нагадаємо, 10 вересня президент США Джо Байден натякнув, що США можуть зняти обмеження на використання Україною далекобійної зброї на території Росії.

Відомо, що це питання планують обговорювати під час зустрічі британського прем’єра Кіра Стармера із Байденом у Білому домі цієї п’ятниці.