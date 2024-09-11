Ряд республиканцев в Конгрессе призвали Байдена снять "дальнобойные" ограничения для Украины

Группа республиканцев из Палаты представителей США призвала Белый дом снять ограничения на применение Украиной переданного оружия по территории России.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовали на сайте комитета Конгресса по иностранным делам.

Обращение подписали глава комитета по иностранным делам Майкл Маккол, председатель комитета по делам вооруженных сил Майк Роджерс, председатель постоянного комитета по разведке Майк Тернер, председатель подкомитета комитета иностранных дел по делам Европы Том Кин, председатель подкомитета по ассигнованиям на оборону Кен Калверт и уполномоченный Хельсинкской комиссии Ричард Хадсон.

Они призывают Белый дом снять ограничения на применение Украиной американского дальнобойного оружия, в частности ракет ATACMS, вглубь территории России.

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"Бессодержательные ограничения, установленные администрацией Байдена-Харрис, в сочетании с долговременным замедлением утверждения и поставки критически важного оружия, препятствуют способности Украины довести эту войну до победного завершения... Давно пора, чтобы администрация изменила курс и сняла ограничения, которые еще остаются, по применению Украиной американского оружия по легитимным военным целям на территории России", – заявили члены Конгресса.

Они отметили, что со статус-кво россияне имеют "защищенную зону", где могут спокойно держать свое вооружение и наносить оттуда удары по территории Украины.

Подписанты приветствовали решение администрации разрешить бить американским оружием по близкому приграничью, которое приняли на фоне летнего наступления россиян на Харьковщине, но отметили, что и оно поступило слишком поздно и если бы Украина раньше получила эту возможность, харьковского наступления могло вообще не быть, и это позволило бы Киеву держать большие силы на самых сложных направлениях на востоке.

Они отметили, что в зоне досягаемости ATACMS, по расчетам Института изучения войны, до сих пор остаются более 200 потенциальных целей.

Члены Конгресса также отметили, что "опасения эскалации" оказались бессмысленными, что, в частности, подтвердила операция Украины в Курской области РФ.

"Недавние сообщения, что реальная причина нежелания администрации снимать ограничения – не ставить под угрозу перезагрузку отношений с Россией в будущем, вызывают большую тревогу. Провал "перезагрузки" при Обаме и Путине перед вторжением России в Грузию в 2008 году показал, что Путин не реагирует на умиротворение и оливковые ветви. Этот конфликт закончится только тогда, когда жесткие санкции и успехи Украины на поле боя убедят Путина, что он уже ничего не получит войной", – подчеркнули они.

Подписанты также выразили разочарование сообщениями в СМИ, что Штаты отказывают Британию и Францию от решения снять "дальнобойные" ограничения для переданного ими оружия.

"Так же как с позорным промедлением администрации Байдена-Харрис с разрешением на предоставление нашими союзниками истребителей F-16 для Украины, теперь администрация останавливает наших более решительных союзников от того, чтобы помочь Украине победить... У России не должно быть безопасного места, откуда она может безнаказанно совершать военные преступления против Украины", – заявили они.

Напомним, 10 сентября президент США Джо Байден намекнул, что США могут снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия на территории России.

Известно, что этот вопрос планируют обсуждать во время встречи британского премьера Кира Стармера с Байденом в Белом доме в эту пятницу.