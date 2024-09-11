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Байден натякнув на зняття обмежень на використання Україною далекобійної зброї

Новини — Середа, 11 вересня 2024, 08:40 — Христина Бондарєва

Президент США Джо Байден натякнув у вівторок, що США можуть зняти обмеження на використання Україною далекобійної зброї на території Росії.

Про це повідомляє "Голос Америки", пише "Європейська правда".

Союзники України надали Києву далекобійну зброю, але країни-постачальники наклали обмеження на те, як і коли ця зброя може бути використана.

Відповідаючи у вівторок на запитання про те, чи знімуть США обмеження на використання Україною далекобійної зброї проти Росії, Байден сказав, що його адміністрація "зараз працює над цим питанням".

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Раніше у вівторок Державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю Sky News також зазначив, що США можуть змінити свою позицію щодо дозволу Україні використовувати ракети великої дальності в Росії.

"Ми ніколи не виключаємо. Але коли ми дозволяємо, ми хочемо переконатися, що це робиться таким чином, щоб це сприяло тому, чого намагаються досягти українці", – сказав Блінкен.

Агентство Reuters повідомляє, що неназвані джерела заявили минулого тижня, що США працюють над угодою, яка надасть Україні те, що їй потрібно для боротьби з Росією, але досягнення згоди з усіх питань щодо постачання зброї займе кілька місяців.

Президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні у вівторок заявив, що "абсолютним пріоритетом України є справедливий мир, і кожна ракета, кожен безпілотник і всі ворожі кроки, кожна спроба зробити цю війну довшою і жорстокішою неминуче отримають відповідь від світу".

Він сказав, що Україна "забезпечить необхідну єдність світу – як би важко це не було".

10 вересня Блінкен повідомив, що Байден 13 вересня зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером: посадовці обговорять дозвіл українським Силам оборони завдавати ударів вглиб Росії.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі та державний секретар США Ентоні Блінкен спільно відвідають Київ 11 вересня.

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