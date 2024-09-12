Туреччина засудила оборонну угоду між США та Кіпром

Туреччина заявила, що засуджує підписання цього тижня дорожньої карти щодо посилення двостороннього оборонного співробітництва між Сполученими Штатами і Республікою Кіпр.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство Reuters.

В Міністерстві закордонних справ Туреччини заявили, що кроки США завдають шкоди безпеці турецько-кіпрської частини острова Кіпр.

"Ці кроки ... підривають нейтральну позицію США щодо острова Кіпр і ускладнюють досягнення справедливого, тривалого і стійкого врегулювання кіпрського питання", – йдеться в заяві турецького МЗС, опублікованій в середу.

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У понеділок Кіпр і США підписали рамкову угоду про оборонну співпрацю, яка визначає шляхи посилення реагування обох країн на регіональні гуманітарні кризи і проблеми безпеки, в тому числі пов'язані зі зміною клімату.

Згідно зі спільною заявою представників Кіпру і США, угода, серед іншого, передбачає спільну роботу над протидією "зловмисним діям" і зміцненням можливостей кіпрських військових для більш злагодженої взаємодії з американськими військами.

За словами помічниці міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селести Волландер, Кіпр відіграє ключову роль на перетині Європи, Північної Африки та Близького Сходу.

Кіпр був розділений в результаті турецького вторгнення в 1974 році після короткого перевороту, інспірованого Грецією. Мирні переговори були призупинені з 2017 року.

Турецько-кіпрська сторона керує сепаратистською державою на півночі Кіпру, яку визнає лише Анкара. Вона заявляє, що відновлення переговорів залежить від визнання її рівного суверенітету з грецьким урядом Кіпру.

Нагадаємо, США та Україна 13 червня підписали 10-річну двосторонню угоду про безпеку, спрямовану на посилення оборонних спроможностей Києва.