Турция осудила оборонное соглашение между США и Кипром

Турция заявила, что осуждает подписание на этой неделе дорожной карты по усилению двустороннего оборонного сотрудничества между Соединенными Штатами и Республикой Кипр.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство Reuters.

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что шаги США наносят ущерб безопасности турецко-кипрской части острова Кипр.

"Эти шаги ... подрывают нейтральную позицию США в отношении острова Кипр и затрудняют достижение справедливого, длительного и устойчивого урегулирования кипрского вопроса", – говорится в заявлении турецкого МИД, опубликованном в среду.

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В понедельник Кипр и США подписали рамочное соглашение об оборонном сотрудничестве, которое определяет пути усиления реагирования обеих стран на региональные гуманитарные кризисы и проблемы безопасности, в том числе связанные с изменением климата.

Согласно совместному заявлению представителей Кипра и США, соглашение, среди прочего, предусматривает совместную работу над противодействием "злонамеренным действиям" и укреплением возможностей кипрских военных для более слаженного взаимодействия с американскими войсками.

По словам помощницы министра обороны США по вопросам международной безопасности Селесты Волландер, Кипр играет ключевую роль на пересечении Европы, Северной Африки и Ближнего Востока.

Кипр был разделен в результате турецкого вторжения в 1974 году после короткого переворота, инспирированного Грецией. Мирные переговоры были приостановлены с 2017 года.

Турецко-кипрская сторона управляет сепаратистским государством на севере Кипра, которое признает только Анкара. Она заявляет, что возобновление переговоров зависит от признания ее равного суверенитета с греческим правительством Кипра.

Напомним, США и Украина 13 июня подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности, направленное на усиление оборонных возможностей Киева.